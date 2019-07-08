В любви и гармонии

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понедельник
8.07.2019
21:05:40
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В любви и гармонииСегодня - День семьи, любви и верности. В Орле этот праздник широко отметили в сквере Семьи. Поздравляли «ветеранов супружеской жизни», молодоженов и многодетные семьи. Среди принимающих поздравления и супруги Некрасовы. В их семье - целых восемь «я». И всё они делают сообща: вместе рыбачат, путешествуют, развивают таланты своих детей.
Олеся и Николай познакомились 15 лет назад в День Победы. Через год сыграли свадьбу, а уже через 4 года их семья стала многодетной. Но на этом не остановились. Спустя 8 лет в семье снова появился малыш - Кирюша, а в декабре 2018-го родились двойняшки - Матвей и Катя. Конечно, в небольшой двухкомнатной квартирке стало тесно, но Некрасовы очень надеются на помощь государства, тем более что по госпрограмме субсидирования многодетных семей на приобретения жилья, принятой в 2018 году, они первые на очереди.
Однажды своими привилегиями многодетных они уже воспользовались, потратив областной материнский капитал на смену автомобиля. В старую «семерку» семья уже просто не влезала. А путешествовать на колесах Некрасовы очень любят, поездки совмещают с патриотическим воспитанием, не зря же родители познакомились в День Победы.
Впрочем, после рождения двойняшек, маловата стала и новая машина. Поэтому папа частенько путешествует рядом - на мотоцикле. На нем же со старшим сыном в выходные выезжают на рыбалку. Семья семьей, но увлечения и хобби должны быть у каждого, причем у всех разные.
Папино увлечение рыбалкой поддерживает старший сын - школу проспать может, а рыбалку никогда. Николай-младший помимо рыбалки увлекается игрой на баяне и мечтает поступить в музыкальный колледж. Сын Василий тоже с будущей профессией определился - мечтает стать художником. Вася уже не раз побеждал в конкурсах рисунка, в том числе в международном, по произведениям Чингиза Айтматова. Его рисунок опубликовали в книге.
Старшая дочь Елизавета увлечена спортом. Начинала с гимнастики, потом проснулся интерес к атлетике, ходила на пятиборье, сейчас мечтает о биатлоне, а поскольку в Орле секции по биатлону нет, Лиза пока занимается лыжами.
Чем будут увлекаться младшие - пока не известно. Но родители уверяют, что сделают все, чтобы все дети были не только сыты и одеты, но и гармонично развивались.
Как и любой многодетной семье, Некрасовым приходится нелегко, поэтому, несмотря на многочисленные декреты и отпуска по ухуду за детьми, хирург Олеся Вячеславовна врачебную практику никогда не прекращала.
Олеся Некрасова, многодетная мать: «На основном месте я всегда находилась в декрете, но по совместительству работала всегда по чуть-чуть: два часа несколько раз в неделю. С одной стороны, вроде как социальной дезадаптации нет, а с другой стороны, материальная поддержка семье».
Отец семейства - мастер на все руки, в свободное от работы время все домашние проблемы - от ремонта электрики и сантехники до отделки квартиры - решает сам. Главные помощники по хозяйству и воспитанию малышей - старшие дети. Семья Некрасовых уже не раз была отмечена грамотами и благодарностями как образцово-показательная.
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