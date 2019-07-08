Новости версия для печати В Орле открылась выставка работ Владимира Верижникова Выставка в память о живописце и педагоге Владимире Верижникове открылась в музее изобразительных искусств и приурочена к его юбилею. В этом году художнику исполнилось бы 70 лет. Он оставил большое наследие, часть которого его супруга передала в дар музею. Вспомнить мастера и учителя пришли его коллеги, ученики и друзья.



Для многих из тех, кто пришел вспомнить яркого и разнопланового художника, звезду восьмидесятых годов Владимира Верижникова, он остается живым. Его работы продолжают волновать, проникать в сердце, заставлять грустить и радоваться.



Елена Сергиенко, куратор выставки, научный сотрудник музея изобразительных искусств: «Он прославлял в своих произведениях, особенно в пейзажах свою любимую Орловщину. Также он известен и как художник-портретист. Не остался без внимания и жанр натюрморта, который представлен в нашей коллекции».

Эта выставка - часть юбилейного проекта, который в этом году проходит в музее. Так получилось, что 2019-й для многих орловских мастеров стал юбилейным. Владимир Верижников ушел из жизни, когда ему было всего 54 года, но очень многое успел сделать. Очень точно прочувствовал и отразил в своих работах время 70-80-х годов и оставил после себя не только полотна, но и учеников, которые до сих пор вспоминают его с благодарностью.



Сергей Крючков, член Союза художников России, ученик В.Верижникова: «Блистательный педагог был, очень внимательный, отдавал ученикам всю душу и говорил о них, что они самые благодарные люди».

Ученики пришли на юбилейную выставку к мастеру, которого больше нет, но память о том, как помогал, поддерживал, направлял, осталась на всю жизнь. В этом году ему бы исполнилось 70 лет. Художнику Ольге Сорокиной довелось поработать вместе с Владимиром Верижниковым в художественном училище.



Ольга Сорокина, член Союза художников России: «Запомнился как великолепный, очень благородный человек. Он всегда останавливал в учительской беседы, которые задевали личную жизнь студентов или педагогов, он всегда пресекал любые сплетни. Он был настоящий мужчина».

Цельность натуры художника видна и в его работах. Светлые сельские пейзажи, натюрморты, полные ярких деталей, жанровые полотна негромко говорят о любви к родному дому и краю. Выставка - камерная, почти все работы подарила музею вдова художника, а вообще его наследие это более 600 полотен, которые находятся в разных музейных фондах и частных коллекциях.









Эва Стасюлевич

8 июля 2019 года







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