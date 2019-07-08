Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
8.07.2019
21:05:52
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Орле открылась выставка работ Владимира Верижникова

Выставка в память о живописце и педагоге Владимире Верижникове открылась в музее изобразительных искусств и приурочена к его юбилею. В этом году художнику исполнилось бы 70 лет. Он оставил большое наследие, часть которого его супруга передала в дар музею. Вспомнить мастера и учителя пришли его коллеги, ученики и друзья.

Для многих из тех, кто пришел вспомнить яркого и разнопланового художника, звезду восьмидесятых годов Владимира Верижникова, он остается живым. Его работы продолжают волновать, проникать в сердце, заставлять грустить и радоваться.

Елена Сергиенко, куратор выставки, научный сотрудник музея изобразительных искусств: «Он прославлял в своих произведениях, особенно в пейзажах свою любимую Орловщину. Также он известен и как художник-портретист. Не остался без внимания и жанр натюрморта, который представлен в нашей коллекции».

Эта выставка - часть юбилейного проекта, который в этом году проходит в музее. Так получилось, что 2019-й для многих орловских мастеров стал юбилейным. Владимир Верижников ушел из жизни, когда ему было всего 54 года, но очень многое успел сделать. Очень точно прочувствовал и отразил в своих работах время 70-80-х годов и оставил после себя не только полотна, но и учеников, которые до сих пор вспоминают его с благодарностью.

Сергей Крючков, член Союза художников России, ученик В.Верижникова: «Блистательный педагог был, очень внимательный, отдавал ученикам всю душу и говорил о них, что они самые благодарные люди». 

Ученики пришли на юбилейную выставку к мастеру, которого больше нет, но память о том, как помогал, поддерживал, направлял, осталась на всю жизнь. В этом году ему бы исполнилось 70 лет. Художнику Ольге Сорокиной довелось поработать вместе с Владимиром Верижниковым в художественном училище.

Ольга Сорокина, член Союза художников России: «Запомнился как великолепный, очень благородный человек. Он всегда останавливал в учительской беседы, которые задевали личную жизнь студентов или педагогов, он всегда пресекал любые сплетни. Он был настоящий мужчина».

Цельность натуры художника видна и в его работах. Светлые сельские пейзажи, натюрморты, полные ярких деталей, жанровые полотна негромко говорят о любви к родному дому и краю. Выставка - камерная, почти все работы подарила музею вдова художника, а вообще его наследие это более 600 полотен, которые находятся в разных музейных фондах и частных коллекциях.




Эва Стасюлевич
8 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта