Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
8.07.2019
21:08:06
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Ливнах собака напала на человека

Этот случай вызвал общественный резонанс, поскольку четвероногий агрессор - не бродячая дворняга, а хозяйский титулованный пес редких кровей. Вот только безупречная родословная при небезупречном поведении оправданием, как видно, не послужит.

Пострадавшей оказалась пожилая жительница улицы Орловской. По словам врачей, пенсионерке крепко досталось - впереди ее ждет курс антирабических прививок.

Сергей Кузьменко, заведующий травматологическим отделением Ливенской ЦРБ: «В нашем отделении находится пациентка с обширными укушенными ранами предплечья. Раны большие, осложненные. Проводится лечение».

Подробности собачьего нападения сообщила соседка потерпевшей: собака с легкостью преодолела невысокий забор, разграничивающий участки. От агрессивной овчарки женщина тщетно пыталась укрыться в соседской теплице, но в тот момент, когда она закрывала дверь, собака схватила ее за предплечье левой руки.

Последняя атака клыкастых агрессоров переполнила чашу терпения местных жителей. Многим из них приходилось спасаться от нападения овчарок на деревьях, в соседних дворах и даже в мусорных контейнерах. И все равно уцелеть удалось не всем. Среди пострадавших были и дети: двухлетнего малыша собака укусила за голову.

Заводчик, чья восточно-европейская овчарка является главным подозреваемым, говорит: совершив проступок, пес явился к нему с повинной.

Андрей Гузеев, заводчик: «Когда он все это натворил, пришел, голову положил мне на коленки, лежит и плачет. Он понимает, что сделал что-то неправильное. Включается у него рефлекс защиты».

Вот только местные жители явкой с повинной не удовольствовались. Теперь заводчику волей-неволей придется умерить территориальные амбиции своих питомцев и нарастить заборы.

Руслан Селин, участковый уполномоченный МО МВД России «Ливенский»: «Поступило сообщение от жителей улицы Орловской о том, что собака, принадлежащая гражданину Гузееву, покусала женщину, которая живет по соседству. В настоящий момент проводится проверка, в последующем будет принято процессуальное решение».

Восточно-европейская овчарка, составлявшая некогда основу советского служебного собаководства, сегодня - вымирающий вид. Возможно, поэтому хозяин и дал своим любимцам излишнюю волю. Но теперь, как видно, придется вернуться к строгой дрессуре, иначе заводчик со своими питомцами сам окажется в осаде.




Иван Суверин при содействии пресс-службы УМВД и Ливенской телекомпании «Принт-ТВ»
8 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта