Новости версия для печати В Ливнах собака напала на человека Этот случай вызвал общественный резонанс, поскольку четвероногий агрессор - не бродячая дворняга, а хозяйский титулованный пес редких кровей. Вот только безупречная родословная при небезупречном поведении оправданием, как видно, не послужит.



Пострадавшей оказалась пожилая жительница улицы Орловской. По словам врачей, пенсионерке крепко досталось - впереди ее ждет курс антирабических прививок.



Сергей Кузьменко, заведующий травматологическим отделением Ливенской ЦРБ: «В нашем отделении находится пациентка с обширными укушенными ранами предплечья. Раны большие, осложненные. Проводится лечение».

Подробности собачьего нападения сообщила соседка потерпевшей: собака с легкостью преодолела невысокий забор, разграничивающий участки. От агрессивной овчарки женщина тщетно пыталась укрыться в соседской теплице, но в тот момент, когда она закрывала дверь, собака схватила ее за предплечье левой руки.



Последняя атака клыкастых агрессоров переполнила чашу терпения местных жителей. Многим из них приходилось спасаться от нападения овчарок на деревьях, в соседних дворах и даже в мусорных контейнерах. И все равно уцелеть удалось не всем. Среди пострадавших были и дети: двухлетнего малыша собака укусила за голову.



Заводчик, чья восточно-европейская овчарка является главным подозреваемым, говорит: совершив проступок, пес явился к нему с повинной.



Андрей Гузеев, заводчик: «Когда он все это натворил, пришел, голову положил мне на коленки, лежит и плачет. Он понимает, что сделал что-то неправильное. Включается у него рефлекс защиты».

Вот только местные жители явкой с повинной не удовольствовались. Теперь заводчику волей-неволей придется умерить территориальные амбиции своих питомцев и нарастить заборы.



Руслан Селин, участковый уполномоченный МО МВД России «Ливенский»: «Поступило сообщение от жителей улицы Орловской о том, что собака, принадлежащая гражданину Гузееву, покусала женщину, которая живет по соседству. В настоящий момент проводится проверка, в последующем будет принято процессуальное решение».

Восточно-европейская овчарка, составлявшая некогда основу советского служебного собаководства, сегодня - вымирающий вид. Возможно, поэтому хозяин и дал своим любимцам излишнюю волю. Но теперь, как видно, придется вернуться к строгой дрессуре, иначе заводчик со своими питомцами сам окажется в осаде.









Иван Суверин при содействии пресс-службы УМВД и Ливенской телекомпании «Принт-ТВ»

8 июля 2019 года







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