Новости версия для печати Мост как бы есть, но его как бы нет Ничей, опасный и запрещен к эксплуатации. Такой приговор был вынесен мосту через речку Труды в Ливенском районе. А между тем, эта переправа в годы войны была «дорогой жизни», после - местные жители своими силами его перестраивали и укрепляли. Мостом пользуются уже несколько поколений ливенцев. И даже после запрета продолжают ездить по нему и ходить.



Мост через речку Труды существует уже больше ста лет, но на балансе нигде не числится, поэтому официально он не существует. Но движение по нему не останавливается.



Переправа через реку Труды, соединяющая две части Крутовского сельского поселения, оказалась бесхозной, а значит мост необходимо закрыть. Такое решение было вынесено по иску межрайонной прокуратуры в адрес администрации района.



Олег Семенихин, замначальника управления муниципального имущества и ЖКХ администрации Ливенского района: «Как мостовым сооружением его считать нельзя, потому что это не мост, а искусственная насыпь».

Однако жители с этим не согласны. По словам старожилов, этому мосту уже больше ста лет. Он служил переправой и для танков во время войны, и для большегрузов в мирное время. Однако из-за движения тяжелого транспорта бетонные плиты начали крошиться, а весенние паводки размывают насыпи. Во избежание обрушения на въездах установили дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Но в отсутствии дорожных полицейских мостом по-прежнему пользуются. Впрочем, и знаки уже куда-то пропали. То, что мост никому оказался ненужным, жителей крайне возмущает. Большинство населения живет на одном берегу реки, а работает - на другом. Объезд - больше 10 км. И это единственная удобная переправа.



Активисты Общероссийского Народного фронта намерены с этим вопросом обратиться к губернатору.

Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ: «Его необходимо ставить на баланс. Пока он здесь существует как искусственное сооружение. Требуется обратить внимание правительства, губернатора на ситуацию с этим мостом. Здесь, я считаю, должен быть мост, который будет сделан по всем техническим нормам, чтобы соединять два берега реки Труды».

Ну, а пока две тысячи человек намерены и дальше пользоваться этим сооружением на свой страх и риск.









Татьяна Тимохина

8 июля 2019 года







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