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Сегодня - День семьи, любви и верности

В Орле центром праздника стала аллея Любви. Здесь вспоминали святых покровителей любви, а ветераны «семейной жизни» делились с молодоженами главными секретами.

Начался праздник с крестного хода в честь христианских покровителей семьи - Петра и Февронии. Колонна объединила и тех, кто много лет хранит верность друг другу, и молодоженов. Центральным событием стал молебен под открытым небом - в знаковом месте для влюбленных Орла. Митрополит Орловский и Болховский Тихон благословил молодоженов на долгую счастливую жизнь. А в благодарность за сохранение семейного очага 34 пары, прожившие более 25 лет, получили медали «За любовь и верность» и памятные подарки. Многие из этих семей отметили уже золотую и серебряную свадьбу, и они знают, какой совет дать молодоженам.

Валентина Новошинская, жительница г. Орла: «В радости, в разлуке, в горе всегда помнить первые объятья и забывать о последней ссоре». 

Со своей семьей на этот праздник пришел и губернатор. Глава региона отметил важность поддержки института семьи, материнства и детства, в том числе и на государственном уровне. Только у нас в регионе в рамках нацпроекта «Демография», по программе поддержки семей при рождении детей до 2024 года будет выделено почти 5,7 миллиардов рублей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для многодетных семей в Орловской области также установлены различные меры финансовой и социальной поддержке. Начинают внедряться механизмы льготной ипотеки, и я думаю, что со дня на день мы уже будем вручать первый сертификат по льготной ипотеке нашим многодетным и молодым семьям».

На празднике звучали гимны, воспевающие любовь, здесь же можно было увидеть и тематические символы - это и полезные в быту вещицы, и игрушки ручной работы, и семейные обереги, символизирующие любовь и верность.

В течение дня в сквере работали 14 тематических площадок с играми, выставками, и мастер-классами.

Кстати в день Петра и Февронии, несмотря на выходной, в орловском загсе скрепили свою любовь подписями две пары.




Татьяна Тимохина
8 июля 2019 года

 


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