Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Нет моста - нет проблем. Почему люди против закрытия переправы, а власти не могут взять её на баланс?



- Не все обещания будут выполнены. «Дорожный вопрос» - главный в повестке.



- Лучшая защита - это нападение. Кто в ответе за агрессию собак?



- Шанс на воплощение проекта-мечты. Сегодня стартовал конкурс «Молодые кадры Орловщины».



- Секреты любви. Сегодня - особый день.



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Вести-Орёл

8 июля 2019 года







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