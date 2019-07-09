Новости версия для печати Визит в полицию - онлайн Сотрудники ведомства напоминают орловцам о преимуществах получения госуслуг в электронной форме.



Современный сервис позволяет получить быстрый доступ к важной информации, будь то оформление документов или сведения об изменениях в законодательстве. Это экономит силы и время. Чтобы пользоваться услугами в электронном формате, необходимо зарегистрироваться на Портале госуслуг. Сделать это можно самостоятельно, через Интернет или же обратиться за помощью в один из Центров обслуживания лично и специалисты помогут вам заполнить все необходимые разделы.





Мария Семак

9 июля 2019 года







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