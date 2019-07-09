Новости версия для печати В Орловской области выросли цены на продукты Индекс цен за июнь опубликовал Орелстат.



Рост стоимости продуктов от майских значений к ценникам июня колеблется от нескольких копеек до двух десятков рублей. Наибольший скачок цен на орловских рынках был зафиксирован на картофель – от 26,28 рублей в мае до 42,94 рублей в июне. Впрочем, есть и те продукты, которые стали дешевле. Так, в июне жители орловской области платили меньше за свинину, масло сливочное, куриные яйца, сахар, капусту и лук.





Анастасия Дорохова

9 июля 2019 года







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