Новости версия для печати Прогулки по Орлу продолжаются Сегодня горожан и гостей города приглашают на экскурсию по улицам Старомосковской и 1-й Курской.



Если вы хотите узнать о том, как раньше выглядела Воздвиженская площадь, чем знамениты дома Лобановых и Пастуховых, а также множество других любопытных фактов из истории областного центра, то приходите в 18:30 к памятнику Медведеву. Именно оттуда начнется очередная прогулка по городу. Экскурсия бесплатная, предварительной записи не требуется.





Мария Семак

9 июля 2019 года







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