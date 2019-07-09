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Ночью в Мценске сбили человека

9 июля в 02:15 водитель, управляя транспортным средством «Ниссан Примера», двигался по ул. Мира и в районе дома № 13 совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части автодороги без цели ее перехода на полосе движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и каретой скорой помощи был доставлен в приемный покой Мценской ЦРБ.

За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 18 ДТП. Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате которого один человек получил телесные повреждения.