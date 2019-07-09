В Орловской области забраковали почти 200 литров алкоголя

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вторник
9.07.2019
20:14:39
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В Орловской области забраковали почти 200 литров алкоголяПроверки Роспотребнадзора прошли в 224 торговых объектах.
На 207 объектах выявлено 222 нарушения обязательных требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, санитарного законодательства и законодательства РФ о техническом регулировании. Из 224 отобранных проб только одна не соответствовала требованиям. 39 партий алкогольной продукции было забраковано. К административной ответственности привлечено 211 юридических и должностных лиц в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 322,5 тыс. рублей.
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