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Задержан подозреваемый по делу об убийстве пенсионерки-спортсменки

Напомним, тело 60-летней жительницы с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 7 июля. Следователи установили, что женщина вела активный образ жизни, несколько раз в неделю занималась спортом - совершала пробежки в районе проживания. В этот день утром потерпевшая вышла на пробежку и через непродолжительное время перестала отвечать на звонки родственников.

В кратчайшие сроки был установлен подозреваемый в совершении убийства. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Кромского района, употребляющий наркотические средства. Он под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и подробно изложил обстоятельства совершенного преступления.

В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СК РФ по Орловской области.