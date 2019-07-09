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На ремонт дорог в Орле дали еще денег

Ремонт проезжей части ул. Московской и ул. Комсомольской должен быть завершен до 1 августа. За счет дополнительного финансирования предполагается благоустроить прилегающие территории в границах полосы отвода этих автомобильных дорог: отремонтировать тротуары и произвести озеленение.

Также в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» войдут ул. Пушкина (от ул. 1-й Курской до ул. Ляшко) и ул. 60-летия Октября (от моста «Октябрьский» до ул. Максима Горького). Здесь предусмотрен ремонт проезжей части и тротуаров.

Документация по трем из четырех дополнительных объектов включена в план-график закупок. Речь идет о благоустройстве ул. Московской и ул. Комсомольской, ремонте ул. Пушкина. Проведение конкурсных процедур планируется до 29 июля, а завершение работ — до 1 октября.

Документация по ул. 60-летия Октября в стадии разработки, она будет внесена в план-график до 15 июля. Важно отметить, что заключаемые муниципальные контракты не предусматривают авансирования. Процент обеспечения исполнения контрактов составляет 20%, а гарантийные обязательства — четыре года с даты подписания актов приемки выполненных работ.