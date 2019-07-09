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Орловщина против наркотиков

Формы и методы борьбы с распространением наркомании обсудили сегодня в администрации региона члены областной антинаркотической комиссии.

Андрей Клычков, как председатель комиссии, озвучил ряд тревожных показателей. В их числе - наркотизация несовершеннолетних.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Количество учеников, отнесенных к группе риска, хоть и незначительно, но имеет тенденцию к росту. В прошлом году процент группы риска составлял 2,7 % от общего числа респондентов, в этом - уже 3,1%, или 520 человек».
 
Члены комиссии заслушали отчет о реализации антинаркотических мероприятий, в их числе акции «Автобус в будущее», «Дни профилактики», лагерь молодежного актива и молодежный форум, посвященные профилактике наркомании и здоровому образу жизни. На эти цели с начала года израсходовано порядка 300 тысяч рублей. Пока, сообщили на комиссии, обстановка по распространенности наркозависимости в регионе выглядит более благополучно, чем в ЦФО и по стране в целом. На комиссии подняли также вопрос о возвращении наркоманов к нормальной жизни. В этой области терапии, как и во всей медицине, должен главенствовать принцип «не навреди».
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Одно из направлений, реализация которого практикуется относительно недавно, - так называемая ресоциализация лиц, употребляющих наркотики. Причем важно, что в этой работе участвуют не только официальные органы, но и некоммерческие организации, и контроль за их деятельностью должен быть обеспечен на всех этапах деятельности».



Иван Суверин
9 июля 2019 года

 


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