Новости версия для печати Орловский предприниматель торговал непроверенными семенами За нарушения в составлении документов на фирму наложен штраф.



Являясь заявителем и изготовителем, предприятие задекларировало 15 тыс. тонн зерна на пищевые и кормовые цели урожая 2018 года. Однако валовой сбор этих культур составил 12680,4 тонны. Таким образом, в декларации о соответствии были внесены недостоверные сведения. Кроме того, проверкой установлен факт выпуска в обращение 164,2 тысяч тонн зерна рапса урожая 2018 года, используемого для пищевых и кормовых целей, без оформления деклараций о соответствии.



По сообщению пресс-службы регионального Россельхознадзора общая сумма штрафов в отношении фирмы составила 75 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.





Анастасия Дорохова

9 июля 2019 года







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