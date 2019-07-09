Новости версия для печати «Наш любимый детский сад!» В Орле подвели итоги областного конкурса организаций дошкольного образования. Победителем в номинации «Городской детский сад» стал детский сад № 48 комбинированного вида города Орла.



Свою историю детский сад № 48 ведет с 1962 года и является одним из старейших. В разное время был и дошкольным центром, и начальной школой. Однако практически за 60-летнюю историю не менялась одно - люди, которые сердце отдают детям.



Бронислава Филимонова, заведующая детским садом № 48 г. Орла: «Коллектив работает в нашем детском саду творческий, высокопрофессиональный и очень мобильный, откликающийся на любые инициативы, которые являются существенными для дошкольного образования».

Как отмечает Бронислава Тадеушевна, в своих силах коллектив детского сада уверен: в 2017 году их педагог Дарья Курасова стала победителем Всероссийского конкурса «Воспитатель года». Участие в конкурсе - решение коллективное, а потому в «визитке» принимали участие как педагоги, так и те, для кого уже давно это учреждение стало вторым домом.



Бронислава Филимонова, заведующая детским садом № 48 г. Орла: «Повышение качества образования на сегодняшний день одна из самых приоритетных задач нашего государства. И когда мы шли на конкурс, мы хотели поделиться своим опытом, мы хотели показать своим коллегам, родителям, общественности, что над этой проблемой мы работаем давно и серьезно».

Анна Маслова, мама воспитанницы детского сада № 48: «Детский сад стал для наших детей вторым домом, а воспитатели - второй семьей. В этом детском саду всегда царит атмосфера праздника, созданная сотрудниками, их индивидуальным подходом к каждому воспитаннику».

То, что в детском садике тепло, не зависимо от погоды, знают и выпускники сада, которые сейчас уже с ностальгией вспоминают это время.



Вероника Маслова, бывшая воспитанница детского сада №48 г. Орла: «Лучше быть в детском саду, чем в школе. В детском саду весело, а в школе – уроки».

Заведующая детским садом рассказала, что это место для нее знаковое - ее мама здесь работает уже более 40 лет. Так что выбор профессии был очевиден уже с детства.



Молодой педагог Екатерина Малышева признается: работа с детьми - задача непростая, но когда есть поддержка, вполне выполнимая.



Екатерина Малышева, педагог дополнительного образования детского сада №48 г. Орла: «Это замечательный детский сад, очень дружный коллектив. Могу точно сказать, что работается мне здесь комфортно, уверенно, все мне помогают, все мне подсказывают».

Детский сад № 48 в этом году стал победителем областного конкурса организаций дошкольного образования в номинации «Городской детский сад».









Юлия Опанасюк

9 июля 2019 года







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