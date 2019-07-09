Новости версия для печати В этом году Орловская область планирует получить около 3,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов Предварительные итоги и трудности, с которыми сталкиваются субъекты обсудили сегодня на селекторном совещании. Оно прошло в формате видеоконференции под председательством министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова.



Участие в совещании принял и губернатор Орловской области. В нашем регионе, к примеру, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» к 2024 году планируется создать 300 новых субъектов бизнеса. Антон Силуанов подчеркнул, что федеральный центр готов оказать необходимую помощь регионам и напомнил о важности взаимодействия в этой работе.





Надежда Невматулина

9 июля 2019 года







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