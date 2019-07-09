В Знаменке Орловской нашли похитителя золота

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вторник
9.07.2019
20:13:51
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В Знаменке Орловской нашли похитителя золотаИм оказался владелец квартиры потерпевшей.
По сообщениям пресс-службы регионального УМВД, преступление было совершено в промежуток с 6 по 8 июля. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. В ходе работы с жильцами квартиры, было установлено, что 49-летний владелец жилплощади ранее имел проблемы с законом, закончившиеся судимостью. В ходе опроса мужчина сознался в совершенной краже. Злоумышленник пояснил, что похитил, а затем сбыл золотые украшения, чтобы получить деньги для оплаты имеющегося долга. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан.
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