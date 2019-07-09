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Быть ли фонтану в сквере Ермолова в Орле?

Калининград, Пенза, Новосибирск, Владимир, Воронеж - это еще не весь список городов, где в последние годы благоустроили скверы. Им придали современный вид, сделали комфортными для горожан, в центре каждого - фонтаны. Уникальный фонтанный комплекс может появиться и в Орле.

В начале 70-х годов в Орле между Комсомольской и Карачевской решено было построить Дом культуры. По проекту, в нем предполагались и бассейны, и концертные залы - все вместе под одной крышей. Вырыли даже котлован, но что-то пошло не так.

Спустя время решено было установить памятник генералу Ермолову. Так и был заложен сквер. Таким образом центр города избавили от многолетнего пустыря. Историческое событие произошло в 2012 году. Открытие монумента приурочили к юбилею победы в войне с Наполеоном.

С момента появления сквера прошло семь лет, и все это время его не благоустраивали. Выросшие деревья сегодня прячут генерала от любопытных взглядов. Перемешаны между собой несколько видов кустарников. Освещение оставляет желать лучшего. Сейчас сквер может стать более привлекательным. Разработан новый проект реконструкции, где все продумано и созвучно с желаниями горожан. Как показал опрос, орловцы хотят иметь красивое место отдыха, которое было бы интересно и горожанам и туристам. Согласно проекту, планируют построить «сухой» фонтан, без открытого бассейна в основании, с безопасным напором воды, которая будет менять цвет в такт музыки. А в темное время фонтан станет экраном для лазерного шоу. 150 миллионов на фонтан готовы выделить меценаты. Потратить средства на другие цели нельзя. Реконструкция станет стартом зарождения нового комфортного города. Однако автовладельцев волнует, что ликвидируют парковку.
Вячеслав Миронов, и.о. начальника управления градостроительства, архитектуры, землеустройства Орловской области: «Будет ограничение транспортных средств по переулку Воскресенскому, кроме спецмашин. Предполагается размещение сухого фонтана на территории сквера, а на месте парковки предполагается модульное благоустройство с размещением элементов озеленения и элементов малых архитектурных форм».

Деревья при реконструкции не пострадают - обещают власти. Зеленый щит из елей останется на месте, большие - те, что закрывают обзор - выкопают и пересадят. И вместо одной парковки появятся несколько дополнительных.

Вячеслав Миронов, и.о. начальника управления градостроительства, архитектуры, землеустройства Орловской области: «Запланированы парковочные карманы по улице Комсомольской и улице Карачевской. Также предусмотрено разворотное кольцо для туристических автобусов».

Чтобы современный проект не покрылся пылью, нужно решить - быть или не быть фонтану в Орле. На этот вопрос ответят депутаты горсовета на ближайшей сессии.

А между тем, в Пензе, Воронеже, Владимире, жители приняли «подарок» и в полной мере наслаждаются красотой уникальных светомузыкальных фонтанов.




Анна Вайсергисер
9 июля 2019 года

 


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