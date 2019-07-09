Новости версия для печати Наталья Башкатова виновной себя не признает Громкое дело экс-сотрудницы службы участковых уполномоченных Натальи Башкатовой подошло к финальной точке. Сегодня подсудимой предоставили последнее слово.



Напомним, экс-полицейскую обвиняют в халатности в связи с убийством жительницы Орла Яны Савчук. Преступление было совершенного 17 ноября 2016 года почти сразу после отъезда стражей порядка, которых потерпевшая вызвала к себе на помощь. Не прошло и часа, как Яну Савчук бойфренд забил до смерти.



Сегодня видеосъемка в зале суде стала предметом бурной дискуссии. Подсудимая и ее защитник отстояли право остаться неузнанными, поэтому на видео их лиц не видно. Кстати, подсудимая виновной себя не признает.



Наталья Башкатова, подсудимая: «Я считаю, что дело было возбуждено преждевременно, без проведения какой-либо проверки, которую предусматривает уголовно-процессуальный кодекс. И я невиновна».









Иван Суверин

9 июля 2019 года







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