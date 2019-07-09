Новости версия для печати В убийстве пенсионерки подозревается ранее судимый 26-летний орловец В лесопосадке у Болховского микрорайона была убита пожилая женщина. Подозреваемый задержан. Преступление раскрыто по «горячим следам». По мнению следователей, злоумышленником руководил банальный корыстный мотив.



Знакомству правоохранителей с подозреваемым предшествовало более суток кропотливой работы. На руку правоохранителям сыграло то обстоятельство, что преступник воспользовался телефоном убитой, чтобы перевести ее средства на свой счет.



Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Оперативники управления уголовного розыска установили ранее судимого 26-летнего жителя Кромского района, причастного к особо тяжкому преступлению. Напомним, что тело потерпевшей с множественными колотыми и резаными ранениями было обнаружено 7 июля в лесополосе деревни Жилина Орловского района. При осмотре места происшествия было установлено, что были похищены личные вещи местной жительницы, которые находились при ней».

Узнав об убийстве, местные жители заговорили о маньяке. Следователи решительно опровергли эти слухи.



Сергей Черников, старший следователь-криминалист СК РФ по Орловской области: «Имел место корыстный мотив, а именно завладение имуществом потерпевшей, что и подвигло подозреваемого, ранее судимого за имущественные преступления, совершить данное преступление».

Как выяснили следователи, 26-летний мужчина не имел стабильных источников заработка и хронически употреблял «синтетику», жил на съемной квартире и остро нуждался в деньгах. На 60-летнюю местную жительницу, совершавшую в лесополосе пробежку, он напал в тот момент, когда спортсменка нагнулась сорвать несколько стебельков иван-чая. Целью налетчика была небольшая сумка потерпевший. Получив отпор, преступник схватился за нож.



Сергей Черников, старший следователь-криминалист СК РФ по Орловской области: «В ходе допроса подозреваемого были установлены обстоятельства совершенного им преступления. Кроме того, подозреваемый указал место, где было совершено преступление, а также те места, где подозреваемый избавился от находящихся у него вещей потерпевшей. Подозреваемый также изложил события того дня, указал места, где он употреблял наркотический средства, где он видел потерпевшую, а также характер нанесенных им телесных повреждений потерпевшей».

Следствие будет настаивать на содержании подозреваемого под стражей. С учетом полученных признательных показаний, этот вопрос можно считать практически решенным.









Иван Суверин

9 июля 2019 года







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