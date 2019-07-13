Новости версия для печати С улиц Орла исчезли «Зеленые человечки» Организаторы демонтировали урны по предписанию администрации.



Фирма, установившая урны, в своих социальных сетях отмечает: «Ещё до установки было понятно, что экономически это — нерентабельная затея, объемы собираемого вторсырья не покрывали затрат на его сбор и транспортировку. И делалось это исключительно для продвижения идей заботы об окружающей среде и раздельного сбора отходов».



Напомним, что яркие урны с разделением мусора на четыре фракции: бумага, пластик, стекло и несортируемые отходы были установлены на улицах Заводского района Орла месяц назад.





Анастасия Дорохова

11 июля 2019 года







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