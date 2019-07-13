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суббота
13.07.2019
23:58:59
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С улиц Орла исчезли «Зеленые человечки»Организаторы демонтировали урны по предписанию администрации.
Фирма, установившая урны, в своих социальных сетях отмечает: «Ещё до установки было понятно, что экономически это — нерентабельная затея, объемы собираемого вторсырья не покрывали затрат на его сбор и транспортировку. И делалось это исключительно для продвижения идей заботы об окружающей среде и раздельного сбора отходов».
Напомним, что яркие урны с разделением мусора на четыре фракции: бумага, пластик, стекло и несортируемые отходы были установлены на улицах Заводского района Орла месяц назад.
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