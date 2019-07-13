В Орловской области подсчитали нарушителей «табачного» закона

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суббота
13.07.2019
12:03:21
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В Орловской области подсчитали нарушителей «табачного» законаТаковы итоги рейда регионального Роспотребнадзора.
Всего за шесть месяцев 2019 года сотрудники ведомства провели 105 проверок на предмет соблюдения запретов и ограничений на реализацию и употребление табачной продукции:
- больше всего закон нарушали курильщики – было зафиксировано 65 нарушений требований к знаку о запрете курения;
- в 28 случаях установлено, что табачные изделия продавали без правильно оформленных ценников;
- выявлено 16 случаев, когда руководителями хозяйствующих субъектов не осуществлялся контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- восемь нарушений касались несоблюдения запрета курения табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
- выявлено два нарушения, выразившееся в реализации табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от границ общеобразовательных учреждений;
- еще по два нарушения зафиксировано в части выкладки и демонстрации табачных изделий в торговом зале.
- зафиксированы нарушения в части несоблюдения требований к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака;
- в одном случае установлена продажа сигарет несовершеннолетним.
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