Новости версия для печати В Орле состоится благотворительный турнир в поддержку работы выездной бригады паллиативной службы Всех, кто готов принять участие в добром деле ждут 20 июля на соревновании по бадминтону.



Место встречи – легкоатлетический манеж училища Олимпийского резерва. Соревнования будут проводиться по смешанной системе (игры в группах и на выбывание). В каждом разряде разыграют первое, второе и третье место. Спортсмены должны иметь соответствующую физическую и техническую подготовку, допуск врача, знать правила игры в бадминтон. Специальный гость мероприятия – герой России, космонавт Александр Мисуркин, который принимает участие в развитии паллиативной службы Орла с момента ее создания. Заявки на участие принимаются до 17 июля, все подробности на сайте регионального фонда социальной поддержки населения.





Мария Семак

11 июля 2019 года







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