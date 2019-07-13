Новости версия для печати Кэшбек от соцстраха Орловское отделение соцстраха возмещает работодателям часть расходов на профилактику производственного травматизма.



Работодатель вправе до 20% годовой суммы взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - направить на финансирование мероприятий по охране труда. Провести спецоценку условий работы, организовать медосмотры, приобрести аптечки, индивидуальные средства защиты для работающих во вредных условиях и многое другое.



С 2019 года объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30 %. Для получения денег на улучшение условий труда работодателям необходимо подать в соцстрах заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер и соответствующий план – до 1 августа. Подробности – на сайте фонда.





Мария Семак

11 июля 2019 года







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