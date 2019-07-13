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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 23 ДТП

10 июля в 8:55 водитель, управляя комбайном «Дон-1500», двигаясь по автодороге Верховье - Строкино в районе 3 км не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

10 июля в 10:15 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Террано», следовал по автодороге М-2 «Крым», в районе 348 км допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Фольксваген получили телесные повреждения.

10 июля в 13:20 водитель, управляя автомобилем «Нива Шевроле», двигался по автодороге Орел – Тамбов, в районе 72 км допустил наезд на стоящее транспортное средство «КАМАЗ 5490» с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля «Нива» получил телесные повреждения, от госпитализации отказался.