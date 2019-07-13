Новости версия для печати

Коротко о главном

- Курс на сближение: сегодня Орел принимает делегацию из столицы. В рамках Дней Москвы состоится множество ярких событий.





- Выслушали всех. Проект реконструкции сквера Ермолова вынесли на общее обсуждение.





- В новую жизнь с красным дипломом. Что в планах у выпускников опорного вуза?





- Кэшбэк от соцстраха: работодателям напоминают о праве на возврат части взносов по страхованию.





- В Орле стартовала Спартакиада пенсионеров. Какой приз ждет победителей?