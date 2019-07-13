Еще два дома-памятника в Орле предлагают арендовать по рублю за каждый

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суббота
13.07.2019
12:02:44
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Еще два дома-памятника в Орле предлагают арендовать по рублю за каждыйУже объявлен аукцион. Торги назначены на август.
Речь идет о доме № 28 по улице Гагарина и доме Лобановых на Старомосковской улице. Оба здания постройки 19 века, на данный момент они расселены, т.к. находятся в аварийном состоянии. Власти Орла ищут инвестора. Ему предлагают аренду на 49 лет, с годовой платой в один рубль и с обязательным условием - отреставрировать и восстановить объект культурного наследия. Один из подобных домов на улице Карачевской уже нашел инвестора.
Всего же в областном центре на сегодня 11 домов-объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии.
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