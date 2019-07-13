Новости версия для печати Еще два дома-памятника в Орле предлагают арендовать по рублю за каждый Уже объявлен аукцион. Торги назначены на август.



Речь идет о доме № 28 по улице Гагарина и доме Лобановых на Старомосковской улице. Оба здания постройки 19 века, на данный момент они расселены, т.к. находятся в аварийном состоянии. Власти Орла ищут инвестора. Ему предлагают аренду на 49 лет, с годовой платой в один рубль и с обязательным условием - отреставрировать и восстановить объект культурного наследия. Один из подобных домов на улице Карачевской уже нашел инвестора.



Всего же в областном центре на сегодня 11 домов-объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии.





Надежда Невматулина

11 июля 2019 года







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