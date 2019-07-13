Новости версия для печати Выставку уникальных открыток Елизаветы Бём можно увидеть в Орловском краеведческом музее Её работы одинаково любили и российские императоры и простые люди. А открытки с ее рисунками продавались многомиллионными тиражами. В Орловском краеведческом музее открылась выставка работ знаменитой русской художницы позапрошлого века Елизаветы Бём. Все экспонаты из частной коллекции.



Поклонниками и коллекционерами работ Елизаветы Бём были императоры Александр III, и Николай II, за право издавать ее живописные альбомы соревновались издатели, многие писатели были счастливы, что их произведения взялась проиллюстрировать именно она. Она была первой из художников, кто работал в технике темный силуэт, и делала это так художественно и тонко, что в эти рисунки влюбилась вся Россия, и они моментально стали приметой времени. Кроме того, Елизавету Бём, можно считать прародительницей комиксов.



Владислав Скобелев, замдиректора Орловского краеведческого музея: «В принципе, она являлась автором самого первого классического комикса. Ее книга «Пирог», которая рассказывала о том, как дети решили испечь пирог, а потом на радость собаке его уронили. Это 1880 год, за 12 лет до появления первых журнальных американских комиксов».

Она же придумала и роскошную книгу «Азбука», где каждая буква была выполнена в стиле новгородской вязи и снабжалась картинкой. Елизавета Бём сотрудничала с Львом Толстым и Николаем Лесковым. Но все-таки широчайшую известность Елизавета Бём как художница получила именно благодаря открыткам, которых написала более трехсот. Открытки расходились гигантскими тиражами, были на самые разные темы - пословицы и поговорки, русский народный костюм, очаровательные дети, и мели огромную популярность как у крестьян, так и у дворян.



В наших музеях есть образцы творчества Бём конца позапрошлого и начала прошлого века, но, благодаря дружеским связям, в Орле смогла побывать эта большая коллекция из частного собрания.



Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «У нас очень большой фонд именно открыток - и дореволюционных, и послереволюционных, и ясчитаю, что это очень интересный и уникальный подарок жителям и гостям города Орла».

Эти милые, пасторальные открытки ходили по рукам вплоть до середины XX века, пока не осели в коллекциях и не стали эксклюзивом. Имя художницы после революции замалчивалось, но ее работы уже давно жили собственной жизнью и были популярны среди всех слоев населения.



Ольга Пантелеева, посетитель выставки: «У меня в детстве были такие открытки, я не знаю, откуда они взялись, наверное, от бабушки но мне почему-то казалось, что это иностранные открытки, несмотря на то, что написано на них было по-русски».

Подробнее о жизни и творчестве художницы, которая покорила всю страну, можно узнать в музее. По этой выставке будут организованы специальные экскурсии, где не только можно будет узнать о таланте и судьбе Елизаветы Бём, но и окунуться в атмосферу России девятнадцатого века.









Эва Стасюлевич

11 июля 2019 года







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