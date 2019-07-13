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Футбольный клуб «Орел» продолжает радовать болельщиков

Наша команда добилась третьего подряд успеха в Первенстве Союза федераций футбола «Центр».

«Молодцы!» - главное слово на трибуне стадиона «Центральный» звучало вот уже третий матч подряд. Встреча с молодежным составом "Калуги" не стала исключением. Итог матча - победа со счетом 3:1. "Орлы" вновь приучают болельщиков к своим успехам. Зрители радуют футболистов численностью.

Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орёл»: «Атмосфера здесь совсем другая, чисто футбольная. Так, как раньше было, когда я играл, такая же атмосфера. И большое спасибо нашим болельщикам, фанатам, что они приходят, нас поддерживают. Мы стараемся играть, чтобы им нравилось».

Поддержка и правильно созданная атмосфера помогли команде ударно провести первый тайм встречи с калужанами. Активность футболистов привела к приятным цифрам на табло к перерыву. Во втором тайме инициатива перешла к сопернику.

Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орел»: «Я игрой недоволен. Хоть мы после первого тайма 3:0 выиграли. Потом подумали видимо, что все закончено, сойдет и так. Но видите сами, гол пропустили, нервная концовка».

Артём Лукша, нападающий ФК «Орёл»: «Сегодня многое не получилось. Но главное - победили. Результат на табло».

Специалисты отмечают, что перевес в счете в два мяча более опасен для выигрывающей команды, чем в один. Было заметно это и в прошедшем матче. Пропущенный гол заставил понервничать и самих футболистов, и тренерских штаб, и болельщиков. Но финальный свисток добавил в копилку команды нашего города еще три очка, что позволило закрепиться в середине турнирной таблицы.

Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орел»: «Впереди две серьезные игры. С Курском принципиальное дерби, потом принимаем у себя «Лиски» - один из лидеров Чемпионата. Вот и будем смотреть, на что способны».

Мы не можем предугадать результаты будущих матчей. Но знаем точно: без поддержки команда не останется.




Анастасия Дорохова
11 июля 2019 года

 


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