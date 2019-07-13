Новости версия для печати В Мценске задержали сбытчика контрафактного алкоголя В партии оказалось 600 бутылок 35-градусной водки.



Полицейские установили причастность к преступлению мужчины 1989 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».



Согласно санкции статьи, максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, – лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Анастасия Дорохова

11 июля 2019 года







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