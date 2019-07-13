Новости версия для печати В Малоархангельске пожарные "потушили" техникум Учения пожарных прошли в рамках года предупреждения чрезвычайных ситуаций.



По сценарию в результате короткого замыкания произошло возгорание в библиотеке, всё помещение охватывает дымом. До прибытия пожарных подразделений персонал был полностью эвакуирован. По прибытии пожарных была уточнена вводная по пожару, сформировано звено газодымозащитной службы, выбрано решающее направление. Силы и средства были направлены в зону, где пожар мог привести к наибольшему материальному ущербу. Условный пожар был локализован, а в последующем оперативно ликвидирован.





Анастасия Дорохова

11 июля 2019 года







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