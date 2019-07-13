Новости версия для печати Курс на сближение Промышленность, торговля, транспорт, туризм, образование - больше десятка направлений для сотрудничества. В Орле сегодня открылись «Дни Москвы». Программа обширная и насыщенная. От культурно-туристического обмена до внедрения новых технологий в ЖКХ. Что столица может предложить нашему региону уже сегодня, и чем мы готовы с ней поделиться? Эти вопросы обсудили на большой встрече в круглом зале областной администрации.



Перед тем, как приступить к работе, гости почтили память тех, кто защитил нашу Родину от фашистских захватчиков. В сквере Танкистов они возложили цветы к Вечному огню и памятнику маршалу Баграмяну. Обсуждение ключевых планов и перспектив сотрудничества начали сначала в узком кругу. На личной встрече с руководителем департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и президентом Московской торгово-промышленной палаты глава региона отметил, что Дни Москвы в Орловской области являются возможностью увидеть произошедшие изменения и укрепить существующие взаимоотношения.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня мы рассматриваем Москву как центр современных технологий, достижений, и для нас крайне важно перенимать тот опыт, который в Москве уже реализован и внедрен».

Наглядно познакомиться с тем, что уже сегодня Орловщина может предложить столичному потребителю, гости смогли на выставке-дегустации здесь же, в администрации области. Лучшие предприятия перерабатывающей, хлебопекарной и кондитерской отрасли представили свою продукцию, в том числе и орловские кооператоры - эта организация сегодня единственная структура, которая обеспечивает собственной продукцией в первую очередь сельское население.



О том, что уже сделано в рамках подписанного в прошлом году соглашения между Орловской областью и Москвой, и какие возможности открываются, говорили на расширенном совещании. Главная цель - сделать жизнь в регионе лучше, комфортнее, дать новый импульс к развитию во всех ключевых социально-экономических отраслях.



Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты: «Самое главное это создание условий для того, чтобы жители наших регионов спокойно общались, встречались, отдыхали, занимались совместной предпринимательской деятельностью. Я уверен, что подобные встречи, это верхняя часть айсберга, а все остальное - ежедневная работа двух регионов, и она даст обязательно положительный результат».

Этот результат жители области уже смогли увидеть. Достаточно сказать, что в этом году в рамках соглашения будет благоустроено семь общественных территорий. Центральные скверы уже получили новый облик. Другие перспективные проекты ожидают своей реализации.

Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы: «Очень много проектов, многие уже реализованы, какие-то проекты идут к конечной цели, к конечной реализации. И мы сделаем все для того, чтобы все, что намечено, было реализовано».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Пройден большой путь. Это и работа профильных департаментов правительства Москвы и правительства Орловской области в части ЖКХ, образования, здравоохранения, сферы туризма, и эффект видят уже все жители нашей области. И я абсолютно убежден, что сегодня, когда гости из Москвы посетили нашу область, мы получили возможность представить дополнительный потенциал и возможности по развитию и укреплению нашего сотрудничества».

О том, как сделать это сотрудничество максимально эффективным для двух городов, что именно поставить сейчас во главу угла, говорили за круглым столом. А вот, что уже сделано в рамках подписанного соглашения на деньги, полученные из столичного бюджета, гости оценили, посетив пять орловских парков и скверов. Также делегация побывала в духовно-православном центре Вятский Посад.









Оксана Гранн

11 июля 2019 года







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