Новости версия для печати В Орловской области продолжается подготовка к единому дню голосования Он пройдет 8 сентября. И на заседании облизбиркома был принят перечень участков, на которых пройдет голосование.



На 66-ти участках будут установлены КОИБы. Это комплексы обработки избирательных бюллетеней. Традиционно уже они разместятся в Орле, Ливнах и Мценске. И сейчас завершается важный период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Государственной Думы - период самовыдвижения кандидатов и выдвижение кандидатов политическими партиями.



Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «На сегодняшний момент в избирательную комиссию Орловской области, которая осуществляет полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов Государственной Думы по 145-му одномандатному избирательному округу, подано три пакета документов от трех кандидатов. Это два кандидата, которые выдвинуты политическими партиями - коммунистической партией РФ и партией «Коммунисты России», а также у нас есть один кандидат, который выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения».





Надежда Невматулина

11 июля 2019 года







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