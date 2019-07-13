Новости версия для печати В Орловской области завершилась весенняя призывная кампания План отправки выполнен на сто процентов. Какова география прохождения службы, и какие войска из года в год привлекают все большее количество призывников?



План отправки призывников из Орловской области выполнен на 100 процентов. Дагестан, Урал, Краснодарский край, Центральный Федеральный округ - география прохождения воинской службы впечатляет. Морская пехота, воздушно-десантные войска - эти направления из года в год пользуются популярностью у будущих защитников Отечества. Правда, одного желания мало - чтобы получить «путевку» в элитные войска, нужны безупречное здоровье и отличные физические данные.



Алексей Смирнов, инженер боевого управления центра АСУ 5 дивизии ПВО: «Ребята все замечательные. Я с ними пообщался - готовы служить, защищать нашу Родину - молодцы!».

В этом году призывники столкнулись с нововедениями, среди которых проверка на наличие наркотических веществ в организме.



Андрей Бояров начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области: «Военная полиция проверяет ребят на наличие наркотических веществ в организме, у кого положительный результат - таких небольшое количество, на сегодняшний день это 24 человека, в том числе 2 человека сегодня показали положительный тест - их отправляют в Орловский наркологический диспансер, и там они проходят повторное тестирование».

И если выявляется наркотическая зависимость - ребят ставят на учет, причем положительным результат может оказаться и после разового употребления «запрещенки», что как минимум на год отсрочит прохождение воинской службы.









Юлия Опанасюк

11 июля 2019 года







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