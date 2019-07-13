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Сегодня озеро Светлая Жизнь огласил рев мощных двигателей

На водоеме прошло первенство по водно-моторному спорту центра ГИМС региональной службы спасения.

Как и все состязания, проводимые в рамках служебной деятельности регионального главка МЧС, соревнования по водно-моторному спорту носят сугубо прикладной и практический характер.

Роман Горбунов, замначальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Цель данных соревнований - проверить готовность инспекторов центра ГИМС к управлению транспортными средствами на водных объектах при исполнении должностных обязанностей - при патрулировании и при спасении людей на водных объектах».

Помимо теоретического зачета, в котором надо было показать знания законодательства в своем секторе правоприменительной работы, инспекторам предстояло блеснуть мастерством за штурвалом.

Владимир Зудин, замначальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «В соревнования включены следующие этапы: скоростная гонка на мотолодках, скоростное маневрирование на мотолодке и гидроцикле, спасение утопающих».

На воде в зону ответственности сотрудника ГИМС попадают и пловцы, и судоводители, и их пассажиры. Поэтому и в скорости, и в маневренности инспектор должен превосходить любой водный транспорт. Только со стороны может показаться, что управлять моторкой легко и вольготно. Попасть в аварию на воде также просто, как и на дороге.

В итоге пройти гонку и маневрирование без штрафных очков удалось не всем.

Владение гидроциклом в последние годы для инспекторов стало особенно актуальным: многие владельцы этих машин, избегая внушительного налога, используют их без регистрации. Лихие погони за нарушителями уже имели место. Спасение утопающих в прямые служебные задачи ГИМС не входят, но в случае беды инспектор не может стоять сложа руки, а потому должен уметь оказать квалифицированную помощь. По итогам упорной борьбы победителем соревнования стал руководитель группы патрульной службы центра ГИМС Александр Тиняков.




Иван Суверин
11 июля 2019 года

 


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