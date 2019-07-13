Новости версия для печати Делегация из Москвы посетила православный центр в Вятском Посаде Службу провел митрополит Тихон. Затем гостей пригласили на экскурсию.



В духовно-православном центре останется на память об этой встрече собрание томов «Православной энциклопедии». Больше двух сотен книг вручили и библиотеке имени Бунина. Все они будут в открытом доступе.



Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы: «Мы уже об этом говорили, наши добрые и человеческие, и деловые связи будут наращиваться с каждым днем, и не просто наращиваться, а люди будут чувствовать положительные результаты».





Анна Вайсергисер

11 июля 2019 года







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