Новости версия для печати На столе у орловцев уже появились арбузы Но вкусная и любимая многими ягода легко может стать причиной отравления. Чтобы этого не произошло, специалисты Россельхознадзора регулярно проводят рейды и проверяют качество «царицы ягод». Как правильно выбрать арбуз, чтобы он принес удовольствие, а не чувство досады?



Красная, сладкая, сочная - царица всех ягод покоряет Орловщину. Арбузы в этом году к нам завезли из Краснодарского края и Ставрополья раньше обычного. Если вкус «полосатой гостьи» проверяют за столом, то на наличие нитратов - в лаборатории. Первая партия получила «добро».



Сотрудники Россельхознадзора регулярно контролируют, чтобы на прилавки не попала «полосатая нелегалка». Во время рейдов проверяют документы.



Евгений Зорькин, старший государственный инспектор Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Если у нас есть какие-то подозрения, то мы отбираем и сдаем в лабораторию - для лабораторных исследований и подтверждения или опровержения наших подозрений. Пробы уже отбирались. В этом году пока ничего обнаружено не было. Арбуз приходит чистый. Болезней и вредителей на нем нет».

Продавцы советуют: чтобы выбрать лучшую ягоду - «сожмите, постучите и внимательно посмотрите». Чтобы не полагаться лишь на чужое мнение и не возвращать продукт, стоит запомнить нехитрые правила, которые подскажут, что арбуз спелый. Первое: «Cherchez la femme», что в переводе с французского означает «ищите женщину» - арбузиха значительно слаще, на нее укажет широкий след от цветка. О спелости расскажет и «паутинка» - рисунок из коричневых переплетенных нитей. Шишки, трещины и вмятины должны насторожить.



Но если покупателей арбузов больше интресуют вкусовые качества, то сотрудники Россельхознадзора акцентируют свое внимание и на подстилке, на которой арбузы приехали. Вместе ссоломой можно завезти карантийные растения. Пока никаких посторонних сорняков не обнаружили. А вот несколько лет назад именно так на Орловщину, как предполагают специалисты, и был завезен сильнейший аллерген - амброзия трехраздельная. Сезонному испытанию подвержены жители четырех улиц Орла. Там и после химической обработки амброзия «цветет и пахнет».

Юрий Семечев, замначальника отдела карантинных растений Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «В районе ОГУ установлена зона площадью 43 гектара. Сюда входят улицы Холодная, Песковская, Маяковского и Нормандии-Неман. Если эта амброзия перейдет через дорожное покрытие, и затем с талыми, дождевыми водами попадет в реку, то могут обсемениться берега реки, и это будет уже катастрофа».

Цвести опасный сорняк начнет через неделю. Одно растение дает до 10 тысяч семян. Частичек пыльцы, а именно она опасна для человека, несколько миллионов.









Анна Вайсергисер

11 июля 2019 года







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