Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


суббота
13.07.2019
12:01:19
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

На столе у орловцев уже появились арбузы

Но вкусная и любимая многими ягода легко может стать причиной отравления. Чтобы этого не произошло, специалисты Россельхознадзора регулярно проводят рейды и проверяют качество «царицы ягод». Как правильно выбрать арбуз, чтобы он принес удовольствие, а не чувство досады?

Красная, сладкая, сочная - царица всех ягод покоряет Орловщину. Арбузы в этом году к нам завезли из Краснодарского края и Ставрополья раньше обычного. Если вкус «полосатой гостьи» проверяют за столом, то на наличие нитратов - в лаборатории. Первая партия получила «добро».

Сотрудники Россельхознадзора регулярно контролируют, чтобы на прилавки не попала «полосатая нелегалка». Во время рейдов проверяют документы.

Евгений Зорькин, старший государственный инспектор Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Если у нас есть какие-то подозрения, то мы отбираем и сдаем в лабораторию - для лабораторных исследований и подтверждения или опровержения наших подозрений. Пробы уже отбирались. В этом году пока ничего обнаружено не было. Арбуз приходит чистый. Болезней и вредителей на нем нет».

Продавцы советуют: чтобы выбрать лучшую ягоду - «сожмите, постучите и внимательно посмотрите». Чтобы не полагаться лишь на чужое мнение и не возвращать продукт, стоит запомнить нехитрые правила, которые подскажут, что арбуз спелый. Первое: «Cherchez la femme», что в переводе с французского означает «ищите женщину» - арбузиха значительно слаще, на нее укажет широкий след от цветка. О спелости расскажет и «паутинка» - рисунок из коричневых переплетенных нитей. Шишки, трещины и вмятины должны насторожить.

Но если покупателей арбузов больше интресуют вкусовые качества, то сотрудники Россельхознадзора акцентируют свое внимание и на подстилке, на которой арбузы приехали. Вместе ссоломой можно завезти карантийные растения. Пока никаких посторонних сорняков не обнаружили. А вот несколько лет назад именно так на Орловщину, как предполагают специалисты, и был завезен сильнейший аллерген - амброзия трехраздельная. Сезонному испытанию подвержены жители четырех улиц Орла. Там и после химической обработки амброзия «цветет и пахнет».
Юрий Семечев, замначальника отдела карантинных растений Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «В районе ОГУ установлена зона площадью 43 гектара. Сюда входят улицы Холодная, Песковская, Маяковского и Нормандии-Неман. Если эта амброзия перейдет через дорожное покрытие, и затем с талыми, дождевыми водами попадет в реку, то могут обсемениться берега реки, и это будет уже катастрофа».

Цвести опасный сорняк начнет через неделю. Одно растение дает до 10 тысяч семян. Частичек пыльцы, а именно она опасна для человека, несколько миллионов.




Анна Вайсергисер
11 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта