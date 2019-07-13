Новости версия для печати 12 июля на трех улицах Орла отключат воду и газ Причина – ремонтные работы.



12 июля с 9:00 до 18:00 в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети по адресу ул. Латышских стрелков, 45 будет временно прекращено водоснабжение следующих абонентов:



- улица Латышских стрелков, 43 и 52;



- переулок Цветочный, 1, 2, 3, 4а, 5, 7.





Кроме того, продолжаются ремонтные работы и на других улицах города:



- с 9:00 2 июля до 17:00 17 июля на ул. Красина, №7а проводятся гидравлические испытания и ремонт тепломагистрали; работы не требуют отключения жилых домов от газа;



- с 9:00 2 июля до 17:00 15 июля проводятся гидравлические испытания и ремонт тепломагистрали на ул. 6-й Орловской дивизии, №14, в связи с чем дома №№11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по ул. 6-й Орловской дивизии будут отключены от горячей воды;



- с 9:00 2 июля до 17:00 15 июля в связи с проведением ремонтных работ на газовой магистрали ОАО «Газпром газораспределение Орел» будет отключена подача газа в дома №23 по ул. 1-й Посадской, №№2, 4 по ул. 2-й Посадской.





Анастасия Дорохова

11 июля 2019 года







На главную страницу





