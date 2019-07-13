Новости версия для печати Орловцам рассказали, как правильно выбирать и хранить фрукты и овощи Рекомендации опубликовал региональный Роспотребнадзор



В целях профилактики инфекционных заболеваний, связанных с употреблением в пищу недоброкачественных овощей и фруктов,



Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует:



1. Предварительно замачивать продукцию в воде, затем тщательно промыть проточной водой не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток.



2. При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить наружные листы.



3. Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи, во избежание их потемнения и высушивания, допускается хранить в холодной воде не более 2 часов.



4. Столовую зелень сначала нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья.



5. При кулинарной обработке овощей, для сохранения витаминов, следует соблюдать следующие правила: овощи очищаются непосредственно перед приготовлением, закладываются только в кипящую воду. Свежая зелень добавляется в готовые блюда во время раздачи.



Отваренные для салатов овощи хранят в холодильнике не более 6 часов при температуре плюс 4 +/- 2 °C.





Анастасия Дорохова

12 июля 2019 года







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