Работа для мамы

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суббота
13.07.2019
12:01:31
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Работа для мамыУ орловчанок, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, есть возможность освоить дополнительную профессию. Переобучать мам будут в рамках нацпроекта.
Программа реализуется в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда, а также профессиональной мобильности, что обеспечит женщинам возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. Новые знания откроют новые перспективы – можно будет вернуться на прежнее рабочее место, а можно устроиться на новое, туда, где график позволит больше уделять внимания ребенку.
Финансирование программы будет производиться за счет региональной казны и межбюджетного трансферта. Ежегодно на эти цели планируют направлять более 3 миллионов рублей, сама же программа рассчитана на период до 2024 года.
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