Новости версия для печати Работа для мамы У орловчанок, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, есть возможность освоить дополнительную профессию. Переобучать мам будут в рамках нацпроекта.



Программа реализуется в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда, а также профессиональной мобильности, что обеспечит женщинам возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. Новые знания откроют новые перспективы – можно будет вернуться на прежнее рабочее место, а можно устроиться на новое, туда, где график позволит больше уделять внимания ребенку.



Финансирование программы будет производиться за счет региональной казны и межбюджетного трансферта. Ежегодно на эти цели планируют направлять более 3 миллионов рублей, сама же программа рассчитана на период до 2024 года.





Мария Семак

12 июля 2019 года







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