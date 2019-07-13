Новости версия для печати Орловских писателей приглашают к участию в литературном конкурсе «Тихая моя Родина» Заявки уже принимаются.



От авторов ждут очерки, рассказы, эссе, стихотворения. Тема, которую надо раскрыть - красота родного края, его богатая история и культура. Как отмечают организаторы конкурса, главная цель – поддержать вековые традиции в литературе, открыть новые имена и привлечь молодежь к изучению родной культуры.



В конкурсе могут принять участие желающие всех возрастов, не состоящие в профессиональных писательских союзах. Рукописи принимают до 20 сентября. Все подробности – нас сайте Орловского дома литераторов.





Мария Семак

12 июля 2019 года







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