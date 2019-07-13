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В Орле продолжаются Дни Москвы

Первым в сегодняшней программе значится вопрос здравоохранения – в трех медицинских учреждениях Орла проходят круглые столы.

Как сообщает наш корреспондент Елена Литинская, в орловском областном онкологическом диспансере говорят о том, как помочь раковым больным. В областной клинической больнице обсуждают профилактику лечения сердечнососудистых заболеваний. А в орловской поликлинике № 3 будут говорить о том, как лучше организовать первичную помощь населению. К беседе приглашены московские гости, они поделятся опытом, и, возможно, будет разговор, в результате которого оказание этой помощи выйдет на качественно новый уровень.

Затем гости посетят ветеранов Великой Отечественной войны, которые принимали участие в боях за столицу и награждены за оборону Москвы медалями.

Далее запланирована культурная часть визита - открытие фотовыставки работ Константина Кокошкина «Московские триптихи» (0+) из фондов объединения «Музей Москвы» и экскурсия в родовое поместье И. С. Тургенева, Спасское-Лутовиново.