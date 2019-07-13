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Орловца осудили за призыв к терроризму

Суд установил, что подсудимый, отбывая срок в колонии, с помощью телефона разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиофайлы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма.

Суд согласился с выводами государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях сроком на 3 года.