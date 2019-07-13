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Коротко о главном

- Принимаем столицу. Второй день Москвы в Орле - что обсудят и где побывают гости?





- Время, воплощённое в словах. Орловцы услышали и увидели стихи в исполнении актеров Московского театра поэтов





- Чтобы было вкусно и не опасно: рекомендации от Роспотребнадзора по выбору фруктов и ягод.

- Планируете поездку за границу? Проверьте, нет ли долгов за электричество, иначе - останетесь дома.





- Когда от скорости и умения маневрировать зависит человеческая жизнь: в Орле состоялось первенство по водно-моторному спорту центра ГИМС.