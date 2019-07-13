Новости версия для печати Время, воплощенное в стихах В Орле услышали стихи московских поэтов. В рамках встречи двух городов - Москвы и Орла - проходит «культурный обмен», и он начался с поэзии.



Оригинальный перформанс привезли в Орел актеры Московского театра поэтов - это творческое объединение под руководством Влада Маленко, создающее масштабные поэтические представления, спектакли. Гостей принимали в музее Тургенева. На эту встречу пришли все, кому интересны сегодняшние направления в поэтическом творчестве. В стихах, прозвучавших на встрече, современный пульс времени - жизнь молодых и о жизни молодых. Поэт Александр Антипов читает увлеченно, в стиле знаменитых поэтов-шестидесятников. Для нового поколения такие поэтические вечера сродни открытию. В маленьком концертном зале музея негде яблоку упасть. Александр Антипов поэт, актер Московского театра поэтов: «Наша задача - показать, что есть альтернатива, которая является неким андеграундом, и он принимается отлично публикой. И мы хотим быть для людей полезными». В своих проектах поэты синтезируют различные виды визуального искусства и литературы, они художественными средствами пытаются отразить то, что сегодня происходит с миром и людьми. Учителями Влада Маленко, художественного руководителя театра, были Леонид Филатов, Иван Бортник, Валерий Золотухин, и он, как выходец театра на Таганке, очень хочет продолжить поэтическую линию, начатую когда-то его наставниками. Влад Маленко, художественный руководитель Московского театра поэтов: «Мы организовали большой фестиваль «Филатов-фест», в честь моего учителя Леонида Филатова, мы начали искать молодых людей по всей стране, которые слышать время и пишут, мы отсеивали этих ребят, из них появилась группа, которая активно перерабатывал время в слова, и так появился московский театр поэтов, который просто реагирует на какие-то события, происходящие не только в Москве, но и в стране. В этом смысле мы театр быстрого реагирования». Орловский зритель увидел и услышал новые стихи, почувствовал живое общение и живое слово, произнесенное с чувством и артистизмом. Всех, кто интересуется поэзией, не только познакомили с творчеством театра поэтов, но и вызвали на дискуссию о слове, языке, о том, что волнует сегодня, сейчас. Именно в этом была основная задача перформанса. Влад Маленко, художественный руководитель Московского театра поэтов: «Живое поэтическое представление - мы его назвали «Поэты ремонтируют время». Мы что-то хотим подремонтировать в себе и в душах тех людей, которые среди летнего дня - а они ведь могли на речку пойти или в парк - мороженого поесть - они пришли в пространство слушать слова других людей». Вместе с поэтами в перформансе принял участие легендарный музыкант Сергей Летов, он дружит с театром и часто присоединяется к поэтам на выступлениях. Сергей Летов, музыкант: «Для меня важнее всего правильно соответствовать, не мешать поэту, не мешать актеру, и в то же время поддерживать так или иначе его эмоционально». Для москвичей - это встреча со зрителем, который дает вектор движения, а для орловцев - вечный интерес к столичной культурной жизни. Дни Москвы продолжаются, и нас ждет еще несколько событий связанных с главным городом нашей страны.









Эва Стасюлевич

12 июля 2019 года







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