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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 17 ДТП

11 июля в 09:55 водитель, управляя автомобилем «УАЗ», двигался по автодороге 2-я Васильевка - Покровское и в районе 9 км допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Форд». В результат ДТП водитель автомобиля «УАЗа» получил телесные повреждения, госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.

11 июля в 10:50 водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», следовал по ул. Брестской и в районе д.10 произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в не установленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.

11 июля в Мценске в 11:15 водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», двигался по ул. Мира, при осуществлении поворота на ул. К. Маркса, на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», который двигался в прямом направлении по ул. Мира. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.

11 июля в Мценске в 17:05 водитель, управлял автомобилем «Лада Гранта», двигался по ул. Машиностроителей и в районе дома № 12 допустил наезд на пешехода 2011 г.р., который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в Мценскую ЦРБ.