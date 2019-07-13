Новости версия для печати Два года колонии-поселения – за халатность Советский районный суд вынес приговор по громкому уголовному делу бывшей сотрудницы службы участковых уполномоченных полиции Натальи Башкатовой. Именно он обещала «приехать и описать труп» в ответ на просьбу орловчанки защитить ее он нападок сожителя, который угрожал убить её.



Накануне районный судебный орган встал на сторону гособвинения, хотя и не выполнил его требований в полной мере.



Уголовное дело Натальи Башкатовой, на тот момент - участкового уполномоченного полиции, стало отголоском другого преступления: 17 ноября 2016 года в Огородном переулке Орла ранее судимый Андрей Бочков до смерти забил свою подругу Яну Савчук. Всероссийский резонанс преступление получило не из-за своей жестокости, а благодаря другим обстоятельствам: примерно за 40 минут до роковых событий на месте побывали стражи порядка, которым Яна подала заявление об угрозе убийством. Между потерпевшей и участковой состоялся небезызвестный разговор.



Яна Савчук: «Если что-то случится, вы выедете?»

Наталья Башкатова: «Если он вас убьет, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте».

Вместе с диктофонной записью Яны Савчук на руках у следователей оказалось заявление родственников погибшей. Когда Башкатовой пришло время обратиться к суду с последним словом, она и ее защитник пожелали остаться неузнанными. Судья пошла им навстречу, а мы скрыли их лица.



Наталья Башкатова, подсудимая: «Я приняла заявление об угрозе убийством, как настаивала потерпевшая. Я приняла объяснения. Вторая сотрудница также приняла объяснения. В своем объяснении потерпевшая Савчук написала, что конфликт урегулирован».

Титул лучшего участкового Башкатовой достался в 2015-м. Вот почему скрывать лицо не было смысла: фото победительницы профессионального конкурса широко тиражировалось в сети. Во всяком случае, при вынесении приговора суд уже не ставил журналистам никаких рамок. Возможно, потому, что признал Башкатову виновной. Суд Советского района города Орла назначил Наталье Башкатовой наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должность в правоохранительных органах, связанную с осуществлением функции представителя власти сроком на три года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении.



О дальнейших планах осужденной и ее защитника нам узнать не удалось.



Отец Яны Савчук, погибшей из-за халатности Башкатовой, считает: экс-полицейская получила по заслугам.



Александр Савчук, потерпевший: «Суд разобрался во всех нюансах дела, и то, что полицейская была осуждена, это наша победа».

А вот гособвинение, которое требовало для Башкатовой 4-х лет колонии, на приговор отреагировало более сдержанно.



Екатерина Бочарова, замначальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Орловской области: «Законность приговора будет проверена в установленные сроки после получения копии, вопрос об обжаловании будет решен после изучения решения суда».

Стороны могут обжаловать приговор в установленный срок. В колонию-поселение Наталье Башкатовой предстоит явиться самостоятельно, без конвоя.









Иван Суверин

12 июля 2019 года







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