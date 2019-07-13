Новости версия для печати Спелись Орел и Москва В Орле продолжаются Дни Москвы. Сегодня на разных площадках проходят круглые столы, где обсуждают самые актуальные вопросы здравоохранения. А торжественное открытие Дней Москвы прошло накануне. На площади имени Ленина орловцев ждал полуторачасовой концерт уже полюбившегося музыкального коллектива «Хор Турецкого».



На главную площадь города орловцы начали собираться за час до открытия - хотелось пообщаться, просто погулять в предпраздничной обстановке, и конечно, занять места поближе к сцене. Выступления Хора Турецкого ждали особенно, коллектив полюбился орловцам.



Всем гостям вечера волонтеры раздавали флажки с символикой Москвы и Орла, в половине седьмого вечера площадь уже была заполнена теми, кто пришел отметить неформальную встречу двух городов. С этим событием орловцев поздравили губернатор Орловской области Андрей Клычков и руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.



Виталий Сучков тепло поздравил всех, кто пришел на эту встречу и зачитал приветствие орловцам от мэра Москвы Сергея Собянина. А после состоялось награждение тех, кто стал победителем в конкурсе «Моя Москва», который проводился в столице. 15 орловцев, - от малышей до взрослых - стали победителями в разных номинациях этого конкурса. Им вручили призы, дипломы и сделали памятные фото. И буквально через несколько минут после награждения на сцене уже появился «Хор Турецкого».



Музыки в теплый летний вечер хватило всем, даже солнце выглянуло послушать замечательные голоса солистов, которые с первых нот нашли дорогу к сердцам зрителей. И главной была возможность спеть всем вместе в тысячу голосов. Неизбывный успех хора зависит и от репертуара, который знают и любят все. Открытие Дней Москвы в Орле получилось самым музыкальным и массовым.









Эва Стасюлевич

12 июля 2019 года







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