Новости версия для печати Орловские дайверы нашли в Карелии дореволюционный пароход Он пробыл под водой больше 80-ти лет. На глубину судно погрузилось в 1940 году после авиационного налёта. И до настоящего времени было точно неизвестно, где оно находится.



12-ти смельчакам таинственное Ладожское озеро, пусть и частично, но все-таки покорилось. Для орловско-воронежской группы дайверов эта экспедиция не первая. А место это, где во время советско-финской войны в январе 1940 года после бомбардировки судно погрузилось на десятиметровую глубину, и над водой остался лишь метровый фрагмент мачты, привлекало давно.



Сергей Куликов, руководитель клуба подводного плавания «Диво»: «Два года назад в ходе очередной экспедиции в одной из бухт рядом с островом Валаам нами под водой был обнаружен корабль. Первоначально мы думали, что этот корабль называется «Святой Сергий», и в этом году была организована третья экспедиция, чтобы точно установить его название и его причастность его к валаамской флотилии. Было изучено много архивных документов, и в ходе погружений сделаны замеры корабля, подняты артефакты с него, и теперь мы можем утверждать, что это корабль «Валаамский монастырь».

В этом году участники экспедиции провели детальное обследование судна: произвели замеры, подводную фото- и видеосъемку. И, несмотря на то, что работали в условиях плохой видимости - тайны, которые скрывает Ладожское озеро, узнать смогли.



Сергей Куликов руководитель клуба подводного плавания «Диво»: «Ладога всегда в памяти остается, во-первых, белые ночи, все очень красиво, во-вторых, Валаамский монастырь место святое, намоленное, с большой историей. И сама находка корабля - об этом мечтает, наверное, каждый дайвер, с детства каждый мальчишка, каждый мужчина мечтает побывать первооткрывателем, что - то найти самому».

Сомнений у дайверов нет: пароход, который затонул у берегов острова Валаам в 1940 году, назывался «Валаамский монастырь». Впереди ещё одно большое путешествие. Участники орловского подводного клуба поделились планами на будущее.



Сергей Куликов руководитель клуба подводного плавания «Диво»: «Наша самая заветная мечта это экспедиция по поиску пропавшего корабля «Геркулес» нашего земляка Русанова. Это в Карском море».

Последняя весть с «Геркулеса» пришла в августе 1912 года. При каких обстоятельствах пропала экспедиция Русанова, до сих пор не известно. Возможно, орловские водолазы смогут пролить свет на историю гибели исследователя Арктики.









Юлия Опанасюк

12 июля 2019 года







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