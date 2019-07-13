Орловские дайверы нашли в Карелии дореволюционный пароход

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Орловские дайверы нашли в Карелии дореволюционный пароходОн пробыл под водой больше 80-ти лет. На глубину судно погрузилось в 1940 году после авиационного налёта. И до настоящего времени было точно неизвестно, где оно находится.
12-ти смельчакам таинственное Ладожское озеро, пусть и частично, но все-таки покорилось. Для орловско-воронежской группы дайверов эта экспедиция не первая. А место это, где во время советско-финской войны в январе 1940 года после бомбардировки судно погрузилось на десятиметровую глубину, и над водой остался лишь метровый фрагмент мачты, привлекало давно.
Сергей Куликов, руководитель клуба подводного плавания «Диво»: «Два года назад в ходе очередной экспедиции в одной из бухт рядом с островом Валаам нами под водой был обнаружен корабль. Первоначально мы думали, что этот корабль называется «Святой Сергий», и в этом году была организована третья экспедиция, чтобы точно установить его название и его причастность его к валаамской флотилии. Было изучено много архивных документов, и в ходе погружений сделаны замеры корабля, подняты артефакты с него, и теперь мы можем утверждать, что это корабль «Валаамский монастырь».
В этом году участники экспедиции провели детальное обследование судна: произвели замеры, подводную фото- и видеосъемку. И, несмотря на то, что работали в условиях плохой видимости - тайны, которые скрывает Ладожское озеро, узнать смогли.
Сергей Куликов руководитель клуба подводного плавания «Диво»: «Ладога всегда в памяти остается, во-первых, белые ночи, все очень красиво, во-вторых, Валаамский монастырь место святое, намоленное, с большой историей. И сама находка корабля - об этом мечтает, наверное, каждый дайвер, с детства каждый мальчишка, каждый мужчина мечтает побывать первооткрывателем, что - то найти самому».
Сомнений у дайверов нет: пароход, который затонул у берегов острова Валаам в 1940 году, назывался «Валаамский монастырь». Впереди ещё одно большое путешествие. Участники орловского подводного клуба поделились планами на будущее.
Сергей Куликов руководитель клуба подводного плавания «Диво»: «Наша самая заветная мечта это экспедиция по поиску пропавшего корабля «Геркулес» нашего земляка Русанова. Это в Карском море».
Последняя весть с «Геркулеса» пришла в августе 1912 года. При каких обстоятельствах пропала экспедиция Русанова, до сих пор не известно. Возможно, орловские водолазы смогут пролить свет на историю гибели исследователя Арктики.